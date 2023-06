Ex-BBB Cara de Sapato compara participação em realities da Globo: 'Mais rígido'

Cara de Sapato venceu o The Ultimate Fighter 3, o TUF, e falou que o BBB 23 foi mais difícil; no programa do UFC, todos se identificavam pela luta

Cara de Sapato (33) comparou os realities que participou. O ex-BBB participou do podcast CARAS e falou sobre o The Ultimate Fighter 3, o TUF, reality que venceu em 2014. Ele declarou que o Big Brother Brasil 23 foi mais rigoroso, já que não podia sair da casa, diferentemente do programa anterior. "Mais rígido", declarou ele.

Em 2014, o lutador ainda dava seus primeiros passos nas artes marciais mistas e foi vencedor da divisão dos pesos-pesados do reality global. O programa do UFC, assim como o BBB, deixa os participantes confinados em uma casa, porém tem o objetivo de revelar talentos que possam ser contratados pelo UFC. Ao decorrer das gravações, treinos diários e lutas, eles podem sair da casa, mesmo sem entrar em contato com as pessoas que encontravam na rua, o que de certa forma deixa o confinamento mais fácil do que no programa comandado por Tadeu Schimdt (48).

“O BBB foi um pouco mais rígido talvez, porque o Tuf a gente ficava na casa, mas ia gravar em outro lugar. Então querendo ou não a gente via a rua, não podia falar com ninguém, nada disso. Eu estava na rua, vendo outras pessoas passando, mas não tinha comunicação com ninguém", revelou Cara de Sapato durante a entrevista.

Ele confessou que o confinamento do Big Brother Brasil era mais difícil. "Lá era todo mundo lutador [no TUF], todo mundo tinha a mesma linguagem, era mais parecido. Na casa do Big Brother eram muitas pessoas diferentes", afirmou o lutador. O ex-BBB ainda falou que a questão de ter que colocar algumas pessoas no vip e deixar outras de fora mexe com o emocional dos participantes da casa.

O lutador relembrou sobre a discussão gerada na casa do BBB após seu incômodo com um fio dental deixado na pia. A situação gerou polêmicas e intrigas entre os brothers. "No TUF as pessoas eram mais limpinhas. Não todos. Eu tive briga por causa disso lá também", disparou Cara de Sapato.