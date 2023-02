Ex-BBB Caio Afiune torce por permanência de brother na edição 23

O BBB 21 Caio Afiune contou sobre quem ele acha que está gerando entretenimento na casa

O participante do BBB 21, Caio Afiune, disse para quem está torcendo nessa edição do reality show. Segundo ele, quem merece sua torcida é Fred Nicácio.

Entrevistado no podcast BBB Tá On ele explicou a preferência pelo médico. "É interessante que o Fred Nicácio fique pra gerar esse entretenimento, tanto de meme, mas também nesse confronto", argumentou.

"Por mais que o Fred tenha comentado coisas que ele viu, mas não viu, a parte com a Bruna ficou meio desagradável, em relação ao Sapato... [ainda assim] ele entrega demais da conta", disse Afiune, conhecido pela aliança que fez com o cantor Rodolffo na casa mais vigiada do país.

Vale lembrar que o médico foi o mais votado da casa para o paredão, no entanto, ganhou a prova bate-volta e não corre risco essa semana. Ele levou onze votos da casa e deve ficar esperto com a dinâmica dos brothers.

Pós-formação de paredão

A noite do último domingo, 12, foi bem agitada após a formação do paredão. Isso porque Sarah Aline afirmou que Cristian havia se aproximado de Paula e Bruna para coletar informações, o que gerou revolta das próprias meninas e seus aliados.