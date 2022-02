Ex-BBB Caio Afiune surge coladinho com a esposa em cliques românticos: ''Fortalecendo nosso amor''

O ex-BBB Caio Afiune exibiu um momento muito romântico que viveu ao lado da esposa durante um belo pôr do sol

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 16h36

Nesta terça-feira, 8, o ex-BBB Caio Afiune (33) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento romântico que viveu ao lado da esposa, Waleria Motta (31).

O fazendeiro publicou alguns cliques onde ele aparece coladinho com a amada, curtindo um belo pôr do sol em cima de uma laje, enquanto usavam looks elegantes.

Na legenda, ele escreveu: "Juntinhos nesse por do sol fortalecendo nosso amor".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Casal lindo! Que amor!", escreveu outro. "Foto maravilhosa!", falou um terceiro.

Um paizão!

Recentemente, Caio celebrou o aniversário da filha, Alice (8), com uma linda homenagem nas redes sociais.

"Parabeeeeeeeens papai! Peço que Deus te proteja, te guie e sempre faça tudo que eu não conseguirei fazer sozinho por você! Deus conserve seu coração, a sua pureza e sua bondade!", escreveu ele na ocasião.

Confira os cliques românticos que o ex-BBB Caio Afiune fez ao lado da esposa: