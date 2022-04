Ex-BBB Caio Afiune celebra encontro com Leonardo: ''Que felicidade''

O ex-BBB Caio Afiune confessou que realizou "um sonho de criança" ao conhecer o cantor Leonardo

Caio Afiune(33) não escondeu a emoção ao se encontrar com o cantor Leonardo(58).

Neste sábado, 9, o ex-participante do BBB 21 publicou uma foto ao lado do sertanejo e confessou que estava feliz por realizar "um sonho de criança. Além disso, ele agradeceu a atenção e o carinho que o artista teve com ele.

"Um sonho de criança e aos meus olhos impossível de acontecer se realizou ontem! Que felicidade ter conhecido você @leonardo, muito melhor do que imaginava!", afirmou o fazendeiro.

Caio também deu alguns detalhes sobre o encontro com o ídolo. "Obrigado pela atenção, carinho e educação comigo! E mesmo tendo sido rápido, já demos risada e conversamos fiado do jeito que a gente acha bom! Deus te abençoe sempre!", completou ele.

Os fãs vibraram com o encontro. "Que tudo, que venham mais encontros dessa dupla", disse uma seguidora. "Sou fã dos dois", contou uma internauta. "Que legal, Caio. Mais um sonho realizado e estou muito feliz por vocês", afirmou uma fã.

Confira a foto do encontro do ex-BBB com Leonardo: