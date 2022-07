Ex-BBB Arthur Picoli rebate críticas após ficar com Mel Maia

Ex-BBB Arthur Picoli comenta sobre diferença de idade entre ele e Mel Maia após confirmar que eles já ficaram

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 17h54

O ex-BBB Arthur Picoli (28) viu o seu nome se tornar assunto nas redes sociais após a atriz Mel Maia (18) revelar que os dois já ficaram. Ela fez a revelação ao participar de uma trend com uma amiga e ter dito que o ex-brother foi o mais gostoso com quem ela já ficou. Assim, ele comentou sobre o momento e elogiou a artista.

“Não era segredo, só não tinha porque eu falar para alguém, entende? Não ligo dela ter falado. Não tinha nada a esconder. Somos solteiros e maiores de idade”, disse ele ao Gshow, e elogiou a jovem. “A Mel é uma menina incrível, madura, gente boa e foi super da hora. Rolaria de novo (risos)”.

Então, Arthur ainda comentou sobre as críticas que recebeu por causa da diferença de idade entre eles – ele tem 28 anos e ela tem 18 anos. “A Mel hoje é uma mulher, tem 18 anos, eu um homem, de 28, normal. Uma coisa que aprendi nesses dois anos de fama é não bater de frente. A gente ficou. É verdade. Quando eu tinha 18, já fiquei com mulheres de 28. A galera fica querendo colocar na balança que 10 anos de diferença não pode? Pera!”, disse ele.

Mel Maia rebate críticas

Por sua vez, Mel Maia também comentou sobre a repercussão do assunto nas redes sociais. Ela escreveu uma mensagem nos Stories do Instagram para rebater as críticas. “Eu entro numa trend que tá todo mundo fazendo no TikTok e acontece isso! Mas pro meu conteúdo do dia a dia vocês c*gam né? Hipócritas...”, desabafou.