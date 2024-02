Ex-BBB Antonio Rafaski rompe o silêncio após ser acusado de abuso sexual

O ex-BBB Antonio Rafaski emitiu um comunicado oficial e divulgou prints de conversas após ser denunciado por uma modelo

O ex-BBB Antonio Rafaski compartilhou um pronunciamento oficial após ter sido acusado de abuso sexual. Ele negou as acusações feitas pela modelo Janaína Ana da Silva e mostrou prints de conversas deles quando ficaram juntos.

“Eu, Antonio Rafaski, em respeito aos meus amigos, familiares, contratantes e seguidores, venho por meio deste, dar a única e real versão de fatos lançados na internet de forma absurdamente leviana. Confesso sim! Que estou completamente estarrecido e fui pego de surpresa de forma absurda com as acusações direcionadas a mim. A Sra. Janaina Silva através de suas redes sociais, alega ter sofrido abuso sexual na data de 02/12/2022. Pois bem, estive com ela sim, não só no dia 02, como dia 03, 04, até dia 15/12, quando a levei ao aeroporto para sua viagem ao México. Além disso, ela convidou o ‘criminoso' para ir até sua casa no dia 14/12, localizada em SP. Conforme as fotos datadas demonstram estivemos juntos, como um casal normal. Uma coisa é certa, o que faria você viver momentos românticos, tirar fotos e levá-lo para sua casa? Um abusador?”, disse ele.

E continuou: “A Sra. Janaina alega também que tem provas (mas apenas colocou 2 prints de documentos). Que além de não provar nada, após pesquisa de minha equipe jurídica, não constam em nenhum órgão da Justiça. Várias mulheres já me denunciaram antes? O que sei é que o mesmo ‘modus operandi’ ocorreu em 2021 com uma colega de internet da própria Janaina. Na tentativa de ludibriar a internet e a justiça, foi aberto um inquérito que, aliás, foi arquivado, e a ‘suposta abusada’ ainda me deve indenização por danos morais. Quando aos ex-amigos aos quais ela se refere, talvez as pessoas optem por abrir mão de uma amizade para não dar um falso testemunho. Em 2021, optei por não me manifestar, deixando apenas nas mãos da Justiça, mas desta vez, preciso me manifestar. Trata-se de um assunto extremamente sério, onde atitudes levianas assim podem destruir a vida de outra pessoa".

Por fim, ele escreveu: "Me perguntam: por que ela está fazendo isso? Não tenho essa resposta. Ela alega nas publicações que tenho dinheiro, ela precisa aumentar seguidores? Talvez ir para um reality? Não dá para saber o que se passa na cabeça do ser humano. Estou muito tranquilo e ciente da minha inocência, porém, o que me revolta é que atitudes assim banalizam toda e qualquer violência contra a mulher. É um retrocesso. Eu, como pai, irmão e filho, fico revoltado em saber o quanto isso descredibiliza a luta tão antiga das mulheres que verdadeiramente necessitam de justiça. Espero ter esclarecido a vocês, ponto a ponto. As providências legais já estão sendo tomadas”.

Por sua vez, Janaína já pediu uma medida protetiva na justiça e fez a denúncia no Ministério Público de São Paulo.

Veja os prints divulgados por ele: