Ex-BBB Amanda Meirelles dá a volta por cima após onda de ataques: 'Estou na minha melhor fase'

Amanda Meirelles, campeã do BBB 23, tem celebrado os últimos acontecimentos de sua vida e carreira desde que se tornou popular com o reality global. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica abriu o coração e falou da relação com os fãs, que têm crescido e reforçado seu lugar dentro do universo da comunicação.

"Acredito que estou na minha melhor fase, porque eu simplesmente comecei a perceber o meu local nas redes sociais. O meu local é de informar sobre saúde, eu sou uma comunicadora da área de saúde, estou estudando e aprofundando cada vez mais e eu vejo que isso tem um impacto na vida das pessoas", diz.

Com pouco mais de 2 milhões de seguidores, Amanda, que desde o último ano vinha enfrentando uma onda de ataques e críticas por sua atuação nas redes sociais, afirma que tem ficado cada vez mais satisfeita com o resultado de seu trabalho.

"Temos que usar essa nossa influência para o bem com informações que podem mudar e melhorar a vida das pessoas é muito vantajoso. Hoje eu consigo me enxergar nesse local de comunicação da área da saúde e me sinto cada vez melhor com isso", avalia.

Nas últimas semanas, Amanda ficou em destaque na mídia após se voluntariar para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ao lado de Thelma Assis e Marcela McGowan, outras ex-BBBs médicas, ela viu de perto como os gaúchos estavam enfrentando o desastre natural.

"Fiquei 10 dias desde que aconteceu aquela calamidade climática e por mais que eu tenha voltado, eu continuo ainda ajudando à distância, à medida que eu consigo. Mas foi uma vivência que transformou muito a pessoa que eu sou", declara a loira que comparou a situação do povo gaúcho com o momento da pandemia do coronavírus, quando ela também trabalhou na linha de frente.

"Eu tinha passado pela pandemia, mas era uma situação diferente. Na pandemia nós tínhamos lugares seguros, mas agora nós não tínhamos lugares de certa segurança, porque você não sabia até quando uma região ia ser afetada ou não".

Segundo Amanda, diversas cidades do Rio Grande do Sul ainda devem demorar para se restabelecer e as ajudas devem continuar. Para ela, a área da saúde ainda deve ser uma das mais importantes nesse período. "Acredito que agora o principal são as medidas de prevenção de algumas doenças e uma atenção à saúde global, porque vão ter muitas esferas que vão ser afetadas, saúde mental, doenças de pessoas que estão desestabilizando devido à falta de acesso. A questão das pessoas estarem em abrigos, também propicia a transmissão maior de algumas doenças", finaliza.