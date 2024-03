Ex-ator da Globo pede apoio após virar músico de rua: 'Fechando as portas'

Lembra dele? Ex-ator Thiago Baldini, que acumula sucessos na Globo e na Record, enfrenta situação de vulnerabilidade nas ruas e pede apoio

O ator Thiago Baldini, que já brilhou nas telinhas tanto da Globo quanto da Record, agora enfrenta uma triste realidade. Em suas redes sociais, o artista desabafou e contou que está em situação de vulnerabilidade, sem ter onde morar e trabalhando como músico de rua. Além de desabafar sobre a situação, ele pediu apoio dos seguidores.

Quem acompanhou as novelas 'Eta Mundo Bom’, e 'Liberdade Liberdade', na vênus prateada, pode se lembrar da presença de Thiago. Apesar das participações especiais na emissora global, o ator também deixou sua marca em produções bíblicas da concorrente como 'Os Dez Mandamentos' e 'Terra Prometida' há poucos anos.

Além de carregar um portfólio repleto de grandes trabalhos, Thiago também recebeu uma oportunidade e se tornou ator das pegadinhas de João Kléber, na Rede TV. Na época, ele chegou a compartilhar que sofreu com a falta de trabalhos: “Eu tinha carro, dinheiro, frequentava os melhores restaurantes, viajava por todos os países, os melhores hoteis”, disse.

“Eu tinha a melhor profissão! Mas estão fechando as portas na minha cara", o ator desabafou na ocasião. Apesar de conquistar apoio de outro emissora, Thiago teria enfrentando uma depressão após a morte de sua esposa e perdeu seu trabalho, conforme relatado pela Pure People. Diante da falta de emprego, ele passou a morar em uma paróquia.

No entanto, Thiago teria sido detido por furtar o celular de um padre e a prisão até virou notícia na televisão. Na época, ele chegou a sair no ‘Cidade Alerta', de sua antiga emissora, a Record: “Hoje, enfrenta uma dura realidade nas ruas. Este homem, que sentiu o sabor do estrelato, vive agora à base de doações”, disse Luiz Bacci.

Atualmente, o ator usa seu perfil nas redes sociais não apenas para relembrar seus antigos trabalhos, mas também para solicitar apoio aos seguidores. Atuando como músico de rua, ele se apresenta no metrô e alterna sua estadia entre pensões no centro de São Paulo. Apesar dos desafios, Thiago mantém um tom otimista em muitos dos vídeos que compartilha sobre sua rotina.

