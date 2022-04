Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead se casaram em cerimônia pequena, diz revista americana

O casal de atores oficializou a união em uma cerimônia pequena, apenas para amigos e família

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 21h11

Ewan McGregor (51) e Mary Elizabeth Winstead (37) se casaram em uma cerimônia pequena apenas para amigos e familiares, de acordo com a revista americana People.

O casal de atores está junto desde 2017, e teriam oficializado a união neste último final de semana. De acordo com uma fonte ouvida pela revista estadunidense o evento ocorreu ao ar livre.

O ator de Moulin Rouge e a atriz de Scott Pilgrim Contra o Mundo se tornaram pais do menino Laurie em junho de 2021.

Mary e Ewan se conheceram no set de filmagens da série Fargo no final de 2016. Em maio de 2017, a atriz pediu o divórcio do cineasta Riley Stearns (35). E um ano depois, em 2018, Ewan pediu o divócio da designer de produção Eve Mavrakis (55).

Confira aqui alguns cliques do casal!

O casal está junto desde 2017 - Foto: Getty Images

Ewan McGregor e Mary Elizabeth Winstead são pais do pequeno Laurie

- Foto: Getty Images