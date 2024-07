Evaristo Costa exibe tatuagens ao surgir na piscina

Ex-apresentador da Globo, Evaristo Costa curte o verão europeu na piscina e ostenta suas tatuagens que ficam escondidas pela roupa

O jornalista Evaristo Costa, que é ex-apresentador da Globo, surpreendeu os fãs ao mostrar que possui tatuagens em seu corpo. Nesta terça-feira, 9, ele aproveitou o dia quente em Portugal para curtir a piscina do hotel durante o verão europeu.

Nas fotos, ele apareceu apenas de bermuda e deixou à mostra suas tatuagens no braço e na barriga. O comunicador fez desenhos inspirados em lobos.

Vale lembra que Evaristo vive na Inglaterra com sua família há alguns anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Evaristo Costa (@evaristocostaoficial)

Evaristo Costa ficou internado recentemente

Em janeiro deste ano, Evaristo Costa foi hospitalizado para tratar de complicações da doença de Crohn. O jornalista havia sido internado em Londres, na Inglaterra, cidade onde ele mora, após sentir fortes dores em decorrência da doença.

O comunicador passou cinco dias internado e recebeu alta quando teve sua infecção parcialmente controlada. Durante sua estadia no hospital, Evaristo ainda falou sobre o diagnóstico que recebeu em sua internação, que teve tratamento continuado em casa.

"O meu diagnóstico de Chron é relativamente novo, descobri há 4 anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá!! Sigo com minha resistência imunológica na 'sola do pé'. Dessa vez fui surpreendido com uma sepse urinária. Ainda bem que me mexi a tempo e estou recebendo o tratamento adequado num hospital de excelência do NHS (gratuito)", contou o jornalista na época.