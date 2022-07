''Eu não sou uma vítima'', diz Chris Rock sobre o tapa de Will Smith no Oscar

O humorista Chris Rock voltou a falar sobre o tapa que recebeu de Will Smith durante a cerimônia do Oscar

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 14h38

Chris Rock (57) deu a sua resposta mais direta até agora sobre o tapa que recebeu de Will Smith (53) durante a cerimônia do Oscar no começo do ano.

Em um show de comédia recente em Nova Jersey, o humorista disse que não é uma vítima, mas brincou falando que doeu levar um tapa de Smith.

"Qualquer um que diz que as palavras machucam nunca levou um soco na cara", comentou ele. E mais tarde acrescentou. "Eu não sou uma vítima. Sim, essa merda doeu. Mas eu afastei essa merd* e fui trabalhar no dia seguinte. Eu não vou ao hospital para um corte de papel".

Logo após o ocorrido, Chris Rock iniciou a sua turnê solo de comédia, mas não chegou a dar detalhes. "Eu não tenho um monte de merd* sobre o que aconteceu, então se você veio para ouvir isso, eu tenho um show inteiro que escrevi antes deste fim de semana", declarou para uma plateia em Boston.

"Ainda estou processando o que aconteceu. Então, em algum momento, eu vou falar sobre essa merd*. E será sério e engraçado", disse ele na época.

RELEMBRE O OCORRIDO ENTRE CHRIS ROCK E WILL SMITH NO OSCAR

Enquanto apresentava o prêmio de Melhor Documentário no Oscar 2022, Chris Rock fez uma piada sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, portadora de uma doença auto-imune.

Will Smith, então, subiu ao palco e deu um tapa na cara do ator, voltando ao seu lugar enquanto gritava: “deixe o nome da minha esposa longe de sua boca”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!