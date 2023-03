Eterna Garota de Ipanema, Helô Pinheiro recebe homenagem especial no aniversário da cidade maravilhosa

A eterna garota de Ipanema, Helô Pinheiro foi homenageada pelo prefeito do Rio de Janeiro nos 458 anos da cidade maravilhosa; veja

"Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça!". Aos 77 anos, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema que inspirou os clássicos versos de Tom Jobim e Vinicius de Moraes em 1964, viveu um momento mais que especial na manhã desta quarta-feira, 01.

Isso porque a modelo foi homenageada aos pés do Cristo Redentor durante o aniversário da cidade Maravilhosa, que está completando 458 anos desde a sua fundação.

Como em toda festa, a cerimônia foi completa, com direito a bolo de aniversário e a muitos convidados renomados como o prefeito do Rio de Janeiro, o Arcebispo, Dom Orani Tempesta, a atriz Magda Cotrofe, além de familiares da artista.

Vale ressaltar que recentemente a mãe de Ticiane Pinheiro posou sorrindo nas areias de Ipanema. "Eu mudei, mas a minha Ipanema continua a mesma", escreveu Helô, que mora em São Paulo há alguns anos.

Foto: Reprodução/Instagram

Helô Pinheiro deixou os admiradores atiçados nas redes sociais ao compartilhar um novo clique usando apenas roupa de banho. A eterna Garota de Ipanema publicou no feed do Instagram uma foto em que aparece em uma praia do Rio de Janeiro, fazendo pose na areia.

"Eu e meus dois irmãos…", escreveu a artista na legenda da publicação, onde aparece usando um maiô sem alças e com recortes na cintura.

"Lindona demais", disse uma seguidora. "Deusa", escreveu outra. "Olha que coisa mais linda", falou uma fã. "Nossa musa", afirmou uma fã da apresentadora.