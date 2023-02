Estrela de 'Pretty Little Liars', Lucy Hale, celebra um ano de sobriedade

Lucy Hale fez post comemorativo no Valentine's Day e falou sobre amor próprio

A atriz Lucy Hale (33), de Pretty Little Liars, completou um ano de sobriedade em janeiro e comemorou com seus seguidores no Instagram na terça-feira, 14, Valentine’s Day, conhecido como Dia dos Namorados aqui no Brasil.

No post, ela compartilhou a foto de um bolo com a escrita de "1 ano" e escreveu na legenda do post: "Tenha paciência comigo, este é um post alternativo do Dia dos Namorados. Este é um post sobre amor próprio e sobre a melhor coisa que já fiz. Em 2 de janeiro de 2023 comemorei um ano de sobriedade".

A atriz diz que sempre creditou ao álcool por ajudá-la a se tornar uma “borboleta social”, observou: “Estou sempre tentando me cercar de pessoas melhores e ser a melhor versão possível de mim mesma”.

Nos comentários, suas colegas de Pretty Little Liars, mostraram seu apoio através de comentários, "Parabéns Lucy. Isso é muito corajoso, legal e inspiracional. Você merece todo amor dos outros e de você mesma por isso.”, escreveu Troian Bellisario. “Você é incrível", comentou outra. Lili Reinhart, estrela de Riverdale, escreveu: "Maravilhoso, Lucy".

Demi Lovato também apareceu para parabenizar a atriz: "Estou muito orgulho de você, irmã. Obrigada por ser parte da minha jornada e me permitir fazer parte da sua".

A atriz inicialmente decidiu parar de beber em 2017.

Jennifer Lopez faz tatuagem combinando com Ben Affleck

A cantora e atriz Jennifer Lopez surpreendeu ao revelar que ela e o marido, o ator Ben Affleck, fizeram tatuagens combinando no Valentines’s Day.

Jennifer tatuou o símbolo do infinito com os nomes do casal escritos em letra cursiva. Por sua vez, Ben tatuou duas flechas cruzadas e com as iniciais dos nomes deles, as letras J e B.

Ela mostrou as fotos das tatuagens ao mostrar um álbum de fotos na casa especial. “Compromisso. Feliz dia dos namorados, meu amor”, disse ela, e ainda usou a hashtag de “Compromisso é sexy e Estes somos nós agora”.