Esse Menino estreia no cinema após sucesso na web: "Não quis aceitar"

Em entrevista à CARAS Brasil, o comediante Esse Menino explicou conceito por trás de look para o Baile Vogue e com tem se preparado para mais uma estreia

Destaque nas redes sociais com seus vídeos de humor, o influenciador e comediante Rafael Chalub, também conhecido como Esse Menino, já está se preparando para entregar seu primeiro trabalho em outras telas. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista revelou que recusou diversos convites antes de aceitar o personagem perfeito para a sua estreia nos cinemas.

"Já surgiram algumas oportunidades de trabalho, alguns convites legais que eu acabei recusando por uma questão muito estratégica. A minha carreira realmente é a grande paixão da minha vida e eu sou muito cuidadoso com as coisas que eu faço", explica.

"Por ser um ator e comediante gay, as opções que vem acabam sendo um pouco limitantes, eu acho que todos os papéis que eu recebi eram muito parecidos, então não quis aceitar, porque ia me colocar numa certa caixinha no mercado", completa.

Sem revelar os detalhes envolvendo a produção, Rafael conta que está animado para a estreia e que, provavelmente, as novidades não devem parar por aí. "Sempre contei com o fato que a partir do momento que eu fizesse essa transição da internet para telona ou para televisão, eu não ia parar mais. Então tá chegando esse momento, já estou me preparando para isso estou dando muito de mim e vai ser incrível", declara.

Neste sábado, 3, o ator será um dos convidados do badalado Baile Vogue, que acontece no Rio de Janeiro. Com o tema 'galáctika', a festa promoveu uma verdadeira correria para a artista encontrar o look perfeito. Segundo ele, a ajuda da stylist Nai Albuquerque foi essencial. "Eu me preparei para o baile fazendo muito a pesquisa, para não ser óbvio, mas também ser bonito", afirma.

Ele explica que o look da noite tem um mega conceito por trás. "Pirei muito nessa coisa de como o corpo humano reage quando tá solto no espaço sem nenhum aparato para isso, nenhuma roupa espacial. E o que acontece, é que ele comprime sem a gravidade. Então veio na cabeça um corset, que, de fato, na primeira vez que eu experimentei eu fiquei sem ar, mas é belíssimo", brinca.