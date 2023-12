Esposa revela como voltou a confiar em Leonardo após traições: "É difícil"

Esposa revela como voltou a confiar em Leonardo; em conversa com os fãs, Poliana Rocha disse que deixou o passado para trás

Casada com o cantor sertanejo Leonardo, a empresária Poliana Rocha respondeu às perguntas dos fãs neste final de semana. Como sempre acontece, ela foi questionada sobre o passado de seu relacionamento com o artista.

Um fã quis saber como ela lida com o que aconteceu no início do relacionamento. "Não mexo no passado. Passou, foi realmente escolha minha estar casada e lutar pela minha família. Vivo o presente, o agora", garantiu ela.

Outra seguidora pediu dicas para reconquistar a confiança no marido, já que também foi vítima de traição. "É um processo, não é fácil, mas você consegue. Dê tempo ao tempo, ressignifique o ocorrido e foque na construção da sua família", disparou ela.

Vale lembrar que Poliana Rocha foi traída pelo sertanejo Leonardo. Em várias oportunidades, ela já expôs publicamente como decidiu dar uma nova chance ao casamento em nome da família. Os dois são pais de Zé Felipe.

Poliana Rocha publica desabafo nas redes sociais

Poliana Rocha exibe sua beleza na web

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu um show de beleza com muito estilo ao postar novas fotos em sua rede social. Há pouco tempo, a loira foi realizar mais um de seus trabalhos e caprichou no visual.

De cabelos e maquiagem feitos, a mãe de Zé Felipe esbanjou suas curvas esculturais ao apostar em um conjuntinho jeans e um cropped branco. De barriga de fora, a influenciadora digital e empresária não passou despercebida.

"Pronta para mais um trabalho", escreveu a famosa, que abriu mão de curtir uns dias da folga de Leonardo para focar em seus projetos. Nos comentários, a jornalista foi muito elogiada. "Igual uma Barbie", falou Virginia Fonseca sobre a sogra. "Parece uma garotinha igual à nora", disseram outros sobre a semelhança entre Poliana e a mãe de suas netas.