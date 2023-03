Esposa do jogador Luis Fabiano descobre que amante dele está grávida

Esposa de Luis Fabiano publicou descoberta nas redes sociais e disse que agora ele é "ex"

A esposa do ex-jogador Luis Fabiano, conhecido como "fabuloso", publicou nas redes sociais que ele será papai. Porém, não de um filho com ela, mas com a amante.

Nas redes sociais, a advogada Juliana Paradela, que tem mais de 35 mil seguidores, escreveu que havia acabado de contar para as três filhas do casal e sua família que a amante do ex-São Paulo estava esperando um bebê e deixou claro que a relação terminou.

"Hoje pela manhã recebi a notícia que minhas filhas vão ter uma irmã! Filha do meu EX-marido @luisfabianooficial com sua amante!! Acabei de dar a notícia para nossas filhas e família. PARABÉNS PAPAI FABULOSO!!!", escreveu.

O casal se formou há 25 anos, quando ele ainda jogava no time Ponte Preta, em início de carreira. Giovanna, Gabriella e Giulie são fruto do logo relacionamento do casal.

No perfil da advogada não há mais fotos com Luis Fabiano, enquanto no dele a foto mais recente é a da família unida no natal. A publicação já conta com diversos comentários de seguidores confrontando a atitude dele.

Veja story: