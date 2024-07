Esposa de Rodrigo Faro relembra perda da 1ª filha: “Trauma terrível”

Esposa de Rodrigo Faro, a apresentadora Vera Viel falou sobre a perda do seu primeiro bebê após sofrer um aborto espontâneo

A apresentadora Vera Viel deu uma entrevista ao canal Mundo de Júlia, da apresentadora Júlia Pereira, e falou sobre sua vida pessoal. Durante o papo, ela falou sobre a perda do seu primeiro bebê após sofrer um aborto espontâneo. Casada com Rodrigo Faro, os dois são pais de Clara, de 19 anos, Maria, de 16, e Helena, de 11.

O assunto veio à tona no momento em que ela relembrou o início de seu relacionamento com Rodrigo Faro. Os dois se conheceram durante as gravações de um comercial em 1997 e estavam no início de suas carreiras. Eles namoraram a distância por três anos e, logo depois, foram morar juntos. Em 2003, se casaram e, em 2005, nasceu a primeira filha.

“Quando eu engravidei a primeira vez, acabei perdendo. Era uma menina – era pra ser quatro meninas – e eu perdi com dois meses. Foi um trauma terrível, mas acho que ajudou a fortalecer mais ainda porque eu tava naquela expectativa e aí eu acabei perdendo, tive um aborto espontâneo”, lembrou Vera.

A apresentadora contou que, logo após a perda, Rodrigo a apoiou muito e ajudou para que, posteriormente, eles conseguissem ter a primeira filha, Clara. “Acho que foi fundamental essa nossa união para passar a superar isso. Depois de seis meses que a médica liberou, eu engravidei de novo. Foi um sonho. Eu queria muito ter uma família”, confessou.

Início da carreira de modelo

Em outro momento, Vera falou sobre o início da carreira de modelo, quando foi morar sozinha aos 17 anos em outro país. “Quando eu cheguei no Japão eu queria ligar para a minha mãe e não sabia, porque tinha que telefonar do orelhão, eu queria comprar as coisas e não conseguia. Me colocaram para morar com duas meninas da Rússia e eu não falava inglês”, contou ela, hoje, aos risos.