Esposa de Leonardo vive drama em voo após desabafo sobre a lei do retorno: "Medo"

Esposa de Leonardo vive drama e publica desabafo nas redes sociais; veja o que aconteceu

A empresária Poliana Rocha passou um susto nesta quarta-feira, 12, ao pegar um voo. Nas redes sociais, a esposa de Leonardo contou que a aeronave precisou arremeter duas vezes por culpa dos fortes ventos.

"O piloto arremeteu duas vezes devido a [sic] fortes ventos. Passei tanto medo ", disse ela. A jornalista não deu detalhes do destino da viagem e nem contou qeu posou em segurança.

O susto intrigou ainda mais os fãs porque o último post da influenciadora foi justamente sobre a lei do retorno. "A lei do retorno é implacável. Por isso, hoje me preocupo mais com as minhas ações do que com as atitudes dos outros. Cada qual sabe de si. Eles que se resolvam com as voltas do mundo", disse ela durante a noite.

Poliana Rocha tem 46 anos e vive um relacionamento com o cantor Leonardo há mais de 20 anos, entre idas, vindas e crises. Veja as publicações:

REATARAM

O ator João Guilherme visitou o pai Leonardo em sua mansão pela primeira vez em meses. Em vídeos publicados nas redes sociais nesta segunda-feira, 10, os dois aparecem sentados à mesa em um clima cordial.

Quem compartilhou as imagens foi Poliana Rocha, esposa do cantor. A influenciadora Virgínia Fonseca, que é casada com Zé Felipe, também mostrou imagens do encontro que ainda contou com a presença de primos e sobrinhos do cantor.

Todos foram recebidos em um jantar caprichado que selou a reaproximação entre a família, relação que estava estremecida por polêmicas do passado. Na última semana, o ator inclusive surpreendeu ao defender a esposa do irmão de críticas.

"Vocês pegam alguém pra criticar e fazem isso até, de verdade, atingir o que vocês querem. Vocês não sabem como pode ta a cabeça de quem vocês tão mexendo, ou pior, às vezes nem ligam. Se não ta gostando da música, não ouve, é simples. Não tá gostando do que vê nos stories da gata, NÃO VÊ", declarou ele em um desabafo nas redes sociais.