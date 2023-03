Esposa de Leonardo surge muito diferente em foto rara do passado: "Outra pessoa"

Esposa de Leonardo surge muito diferente; na época da foto, Zé Felipe ainda era criança

A modelo Poliana Rocha, que hoje é casada com o cantor sertanejo Leonardo, surgiu irreconhecível em uma foto do passado publicada nas redes sociais por um perfil de fã-clube nesta sexta-feira, 24.

A própria jornalista compartilhou o clique que deixou os fãs impressionados. Nele, ela surge super jovem na época em que Zé Felipe ainda era criança. A foto deixou os seguidores sem palavras.

"Que mulher linda! É maravilhosa, eu admiro muito, que Deus abençoe a união de vocês", comentou um. "Era linda e continua linda", disse outro. "Gente como ela mudou! Está mais bonita agora", comentou outro.

Aos 46 anos, a gata recentemente esbanjou jovialidade ao posar à beira mar com uma calça jeans bege e um cropped branco curtinho. Deixando toda a sua barriga sarada exposta, ela mostrou que tem um corpo magérrimo e uma cintura bem fina.

Poliana Rocha repete sapato em viagem e apela: “Relevem!”

Ainda na última semana, Poliana Rocha chamou a atenção ao publicar um novo registro usando o sapato de grife que já havia usado em outro dia na viagem que fez em Miami, nos EUA, junto com a família.

“Quando você se encanta pelo banheiro do restaurante!!!!! (Obs: só trouxe essa sandália e uma da mesma branca, relevem todas as fotos com a mesma”, escreveu ela, de forma apelativa, na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, a famosa foi coberta de elogios. “Você está maravilhosa como sempre",“Uma musa”, admiraram os fãs. "Não vejo problema nenhum em repetir roupas ou sandálias", “Não julgo, se eu tivesse essa sandália também não tiraria do pé”, aprovaram outros.