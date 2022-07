Esposa de Leonardo manda recado para suposta amante do marido

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha responde comentário de fã perguntando sobre suposta amante do marido

CARAS Digital Publicado em 17/07/2022, às 13h17

A influenciadora digital Poliana Rocha, que é a esposa do cantor Leonardo, surpreendeu os fãs ao responder uma pergunta inusitada de um fã. O seguidor quis saber se o marido dela tem amante e ela tratou de responder de forma direta e ainda mandou um recado.

Um seguidor perguntou: “É verdade que o Leo tem outra mulher?”. Então, ela respondeu que não quer saber e que ainda tem um recado para a suposta amante. “Se tem, por favor, não me conte. Não quero saber. Estou cheia de amor por mim. E se você souber, diga a ela que o financeiro dele é comigo. Sorry”, escreveu.

Traições? Poliana Rocha responde pergunta de fã

Recentemente, Poliana foi questionada sobre uma suposta amante do cantor Leonardo. O internauta ainda indagou se Poliana sabia das traições e ela disse que não quer saber de nada e está vivendo uma ótima fase em seu casamento.

"Não sei não! Mas se for verdade, não me conta. Estou tão feliz com ele, e ele tá tão apaixonadinho comigo, fazendo tantas declarações. Estamos vivendo tão bem", rebateu a jornalista.