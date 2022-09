Esposa de Leonardo dá presente diferente para a filha de Virginia e Zé Felipe

Esposa de Leonardo, Poliana Rocha escolhe animal de estimação inusitado para a neta Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 19h43

Esposa do cantor Leonardo, a empresária Poliana Rocha escolheu um presente diferente para a neta, Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Ela revelou que comprou um pintinho para ser o animal de estimação da neta.

Nas redes sociais, Poliana mostrou uma foto da ave dentro de uma gaiola na área externa de sua mansão. “Estou indo lá ver a Maria Alice e estou levando um presentinho para ela, um pintinho que comprei hoje com muito carinho. Tomara que ela goste”, disse ela.

Em breve, Poliana Rocha vai ser avó pela segunda vez. Isso porque Virginia Fonseca está grávida de sua segunda filha, que vai se chamar Maria Flor.

Poliana Rocha relembra quando Zé Felipe saiu de casa

Há poucos dias, Poliana Rocha contou qual foi a reação de Leonardo ao ver o filho Zé Felipe sair de casa para se casar com Virginia Fonseca.

Um fã perguntou: “Quando Zé casou, você teve síndrome do ninho vazio?”. E ela esbanjou sinceridade ao responder. “Tanto eu quanto o Léo sentimos muito! O ninho ficou vazio e sofremos! A sorte é que eles moram perto da gente. Léo chorava quase toda noite sentindo falta do Zé”, contou ela.

Além disso, Poliana foi questionada sobre quando traída por Leonardo no passado. Um fã perguntou: “Por que não desistiu do casamento?”. E ela contou: “Porque não queria acabar com minha família”.

