Esposa de Juliano Cazarré mostra limpeza da cânula de traqueostomia da filha: "Rotina"

Esposa de Juliano Cazarré mostra detalhes dos cuidados diários com a pequena Maria Guilhermina

Esposa do ator Juliano Cazarré, a bela Letícia Cazarré mostrou nas redes sociais detalhes do momento mais delicado no cuidado em casa com a filha, Maria Guilhermina. Ela emocionou os fãs com as imagens.

É que ela mostrou a limpeza dos tubos de alimentação da pequena. "Um pouquinho da parte mais chatinha da rotina da traqueostomia", disse ela o mostrar a filha no vídeo tendo a região higienizada.

Esse tipo de processo precisa ser realizado com o máximo cuidado para evitar infecções. Vale ressaltar que a herdeira vive sob cuidados médicos em casa desde que foi diagnosticada com a Anomalia de Ebstein, que é um problema no coração, e passou por cirurgia em suas primeiras horas de vida logo após o seu nascimento.

Na última semana, a pequena completou dez meses ao lado da família. A mamãe coruja fez questão de comemorar a vida da filha ao lado dos familiares na casa da família, no Rio de Janeiro. Ao lado do marido, Juliano Cazarré (42) e dos filhos, Vicente, de 12 anos; Inácio, de 9, Gaspar, de 3 e Maria Madalena, de um 1 ano e 10 meses.

Nos registros publicados nos stories do Instagram, a bióloga surge radiante ao dividir o momento especial com a mãe, dona Elizabeth Moreira, e o pai, além de outros integrantes da família. Nas imagens, a matriarca também exibiu detalhes do bolo em formato do número dez feito para a comemoração. "Família reunida, vamos comemorar os 10 meses”, escreveu.

Juliano Cazarré surge alegre durante momento espontâneo com a filha

Leticia Cazarré encantou os fãs ao dividir um registro entre família nas redes sociais! Na gravação, a esposa de Juliano Cazarré (42) exibiu um momento fofo de chamego entre pai e filha, com direito a muita brincadeira, carinho e ainda diversas caras e bocas, no quintal da casa da família no Rio de Janeiro. "Jardim", legendou leticia acompanhada por um emoji de uma flor.