Esposa de Ilya São Paulo explica porque ele morreu em casa: "Sua vontade"

Esposa de Ilya São Paulo publica agradecimento nas redes sociais e revela detalhes da partida do marido

A atriz Claudia Provedel emocionou os fãs ao mandar um recado nas redes sociais nesta quinta-feira (2) após a morte do ator Ilya São Paulo. Ele faleceu aos 59 anos em sua casa.

Na mensagem publicada em seu perfil, ela tranquilizou os seguidores e agradeceu o carinho que recebeu após a notícia se espalhar. Segundo ela, era dele o desejo de falecer em casa de forma tranquila

"Agradeço em nome da família todas as mensagens de carinho. Estamos muito tristes, mas llya está em paz. Partiu serenamente, em casa ,como era de sua vontade. Nunca o esqueceremos", disse.

Quem anunciou a morte do ator foi o professor, diretor e ator Anselmo Vasconcellos, que foi um dos responsáveis pela carreira do profissional.

"Foi meu aluno na Martins Penna onde conheceu a atriz Claudia Provedel com quem casou e tiveram uma linda filha. Filho do cineasta Olney São Paulo e irmão do ator Irwing São Paulo. Claudia Provedel cuidou dele com amor e companheirismo", declarou ele.

O profissional se despediu do ator com tristeza. "Acompanhei esses anos todos, desde a Escola, essa união. Ajudei como pude suas dificuldades. Estou muito emocionado com tudo, com as histórias da vida e seus fins. É triste", declarou.

