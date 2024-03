Esposa de Gerson Brenner avalia decisão de se casar após tragédia: 'Escolhi'

Esposa de Gerson Brenner reflete sobre escolha de se casar e cuidar integralmente do marido após tragédia que deixou sequelas irreversíveis

Gerson Brenner estava no auge de sua carreira quando sofreu um atentado criminoso, que deixou sequelas irreversíveis. Durante sua reabilitação, o ex-galã de novelas da Globo conheceu a psicóloga Marta Mendonça. Desde então, ela deixou a carreira para trás e não se arrepende da escolha de se dedicar integralmente aos cuidados com o marido.

Em conversa com o Jornal Extra, Marta abriu o coração sobre a decisão de casar com o artista depois da tragédia que transformou sua vida para sempre: “Tive que fazer uma escolha. Não tive que abrir mão da minha vida, mas escolhi me dedicar integralmente ao Gerson e ao nosso casamento. Não poderia responder também se eu era mais ou menos feliz antes de conhecê-lo”, iniciou.

“São momentos diferentes. Eu posso dizer que hoje somos muito felizes juntos”, Marta garantiu que apesar das críticas, o que importa é o seu amor por Gerson: "Sempre vão existir, mas meu objetivo principal é cuidar dele e do nome dele. Gerson continua sendo muito querido e lembrado", a psicóloga declarou que segue intercedendo pelo marido.

Discreta sobre a vida pessoal do casal, ela aproveitou para revelar poucos detalhes sobre o estado de saúde de Gerson, que ainda precisa de cuidados integrais: “Moramos só nós dois, mas temos diariamente a companhia de um técnico de enfermagem e de um cuidador, que eu chamo de meu braço direito”, a esposa do ex-ator contou.

Na sequência, Marta explicou que a emissora, responsável por seu último sucesso nas telinhas, 'Corpo Dourado', ainda está cuidando das questões financeiras relacionadas à saúde do artista: “De 15 em 15 dias, ele passa também por uma avaliação médica. Os custos são altos, mas ele tem um convênio vitalício com a Globo e pode ser bem cuidado”, garantiu.

Por fim, a psicóloga contou que Gerson continua o mesmo homem de sempre, emotivo e chorão. Marta ainda mencionou que ele sente falta dos antigos colegas de trabalho, assim como das filhas, que estão morando em estados diferentes atualmente. Além disso, o ex-galã passa bastante tempo assistindo televisão, e eles levam uma ‘vida normal dentro do que é possível’.

O que aconteceu com Gerson Brenner?

Destaque na novela 'Corpo Dourado', da Globo, o ator Gerson Brenner teve sua carreira interrompida após ser vítima de uma tragédia quatro dias antes de finalizar a trama como intérprete do eterno 'Jorginho'. O ator estava a caminho do Rio de Janeiro quando foi alvo de uma emboscada no dia 17 de agosto de 1998, na rodovia Ayrton Senna, em São Paulo.

Durante a viagem, ele teve seu carro interceptado por bandidos que deixaram pedras no meio da estrada, com o intuito de realizar um assalto. Ao sair para avaliar o estrago, o artista foi surpreendido e acabou levando um tiro na cabeça, que deixou sequelas profundas. Apesar de ter saído com vida, o ator passou meses internado e enfrenta diversos problemas de saúde até hoje.