Esposa de Ferrugem revela drama ao descobrir traição: "Não desejo pra ninguém"

Esposa de Ferrugem revela drama ao descobrir traição; ela estava grávida e precisou lutar

Em um momento bem sincero, a influenciadora Thaís Vasconcellos relembrou o momento em que foi traída pelo marido, o cantor Ferrugem. Agora, ela confessa que ficou no "fundo do poço" após descobrir a traição.

“Depois que eu entendi o que o perdão significava, foi esclarecedor em minha vida, foi uma transição da Thaís menina para Thaís mulher. Se eu perdoasse uma traição, eu não teria passado os nove meses de gravidez sozinha", contou ela para o VacaCast, podcast apresentado por Evelyn Regly

Ela seguiu contando detalhes do que viveu na época. "Eu teria aceitado e fingido que estava tudo bem, porque o que eu mais escutava era: ‘mas você é a que ele leva para todos os lugares, você é a que ele apresenta para as pessoas, você tá grávida’. E para mim era muito além. O perdoar pra mim é pra mim. É uma palavra muito forte, eu precisava seguir minha vida, eu precisava parar de me culpar pelo erro do outro. Querendo ou não, você acaba se culpando”, disse ela.

+ Ferrugem abre o jogo sobre decisão de ‘desacelerar’ carreira: “Deixei passar”

Thaís Vasconcellos contou que tudo só mudou quando ela perdoou o marido. “Só eu sei e as pessoas que passam por isso sabem. Eu não conseguia viver, eu passei os nove meses [de gravidez] me martirizando por algo que eu não fiz, eu não conseguia ter conexão com a minha filha Sofia por causa de uma coisa que eu não fiz. Eu ficava me perguntando por que eu estava grávida numa hora dessa se ele não estava preparado, mas ele tinha dito que estava. Depois que eu perdoei toda essa história, que era um fantasma no meu relacionamento, minha vida mudou completamente”.

Influenciadora diz que Ferrugem amadureceu

“Eu não sabia como lidar e nem ele, independente da idade dele, dele ter sido casado, dele já ter a Júlia. Ele precisava de uma maturidade e eu trouxe isso para ele. Eu esperei por amor, eu esperei porque ele era meu melhor amigo, eu esperei porque a gente planejou a Sofia. Todas as vezes que eu ia para a faculdade e depois ia para a casa dele e a gente ficava de luz apagada no quarto com a Júlia deitada no meio da gente, a gente estava planejando a nossa família que temos hoje. Eu esperei por conta disso. Ele só precisava de um tempo e eu fui a melhor amiga dele para esperar e para mim está tudo bem. Foi muito, muito pesado na época, eu não desejo isso para ninguém, você vê o buraco do poço e não consegue sair, você reconhece que está ali, mas não consegue sair. Mas eu consegui sair dali e hoje eu vivo uma coisa maravilhosa que é o meu casamento. As minhas filhas hoje sabem o que é ter um relacionamento saudável pelo o que elas têm dentro de casa”.

Ferrugem e Thais Vasconcellos oficializaram a união em 2018. Eles tiveram duas meninas juntos, Aurora e Sofia. Ela também é madrasta da filha do primeiro casamento do sambista, Júlia.