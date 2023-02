Esposa de Cesar Tralli compartilha clique em família e fãs se derretem: "Queridos!"

Ao lado da família, Ticiane Pinheiro surge em clique raro ao lado de Cesar Tralli e da filha, Manuella

No último domingo, 29, a apresentadora Ticiane Pinheiro (46) usou as redes sociais para dividir com os internautas uma série de cliques encantadores ao lado de sua família.

Em sua conta no Instagram, Tici abriu o álbum de fotos do fim de semana que teve ao lado da família em São Paulo. Nos registros, a loira aparece ao lado do esposo, o jornalista Cesar Tralli (51), e da filha do casal, Manuella, de apenas três aninhos de idade.

Usando um conjunto rosa, composto por uma saia midi e um cropped de mesmo tom, a loira surgiu agarradinha com a herdeira e o amado.

Na sequência de cliques, também estavam presentes a eterna garota de Ipanema, Helô Pinheiro (77), o pai, Fernando Pinheiro (82), e o irmão caçula, Fernando Júnior (42). "Domingo de muito amor”, escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os admiradores elogiaram a família: “Fofos demais Trio elegancia", disse a mãe de Ticiane. "Admiro seu cuidado e prioridades em estar sempre com seus familiares. Valor e referência de nossas vidas!", falou outra. "Que família lindaaaa", comentou uma fã. "Casal 1000 e o Xeroquinho do papai!", escreveu mais uma

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TICIANE PINHEIRO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

LUXO!

Nesta terça-feira, 31, Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para mostrar um pouco dos quartos das filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella.

Em um vídeo rápido e uma foto de um canto, a apresentadora impressionou os internautas ao exibir a decoração luxuosa dos cômodos.

Com várias almofadas em tons de rosa para combinar com as paredes e marcenaria, Ticiane exibiu a decoração quarto de princesa de Rafaella Justus.