Esposa de Cauã Reymond revela estágio em hospital municipal do Rio de Janeiro

Mariana Goldfarb, esposa do ator Cauã Reymond, comemora nova fase na vida profissional e revela que fez estágio em hospital municipal: 'Sou muito grata'

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 14h33

A modelo e apresentadora Mariana Goldfarb - que é a esposa do ator Cauã Reymond - está prestes a se formar no curso de Nutrição e revelou que fez o seu período de estágio no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira, 14, ela contou sobre a experiência de colocar em prática os seus conhecimentos em um hospital.

“O meu estágio no hospital está acabando, hoje é um dos últimos dias. Falo isso com um misto de sentimentos. Falo orgulhosa e falo triste porque a experiência no hospital foi realmente muito transformadora. Sou muito grata, estou feliz por estar me formando. Daqui a pouco vou poder atendê-los”, disse ela nos stories do Instagram.

Além disso, Mariana mostrou fotos do seu estágio e falou sobre a decisão de estudar nutrição. "Quando me perguntavam o que eu queria fazer da vida eu não tinha uma resposta. Simplesmente não sabia. Não confiava em mim o suficiente pra achar que poderia concluir algo. Já tinha feito faculdade de direito e comunicação e não conclui nenhuma das duas. Ainda bem, porque eu me encontrei na nutrição e em toda a abrangência que essa palavra significa. Nutrição pra mim não é somente comer “direito”, contar calorias e dividir bem o consumo de micro e macronutrientes. Nutrição pra mim é saúde física, psicológica, emocional, espiritual e consequências de um bem estar construído a partir de hábitos que não só auxiliem na saúde mas que evitem as doenças", afirmou ela.

E completou: "Estou muito feliz de estar concluindo a faculdade passando pelo Hospital Miguel Couto onde aprendi tanto e fui tão abraçada tanto pelos meus colegas quanto por toda equipe. Tô orgulhosa de mim que não desisti. Que não me sabotei, que acreditei sim que eu era capaz. Esse é um post de agradecimento a todos que me ajudaram e incentivaram nessa caminhada e a mim mesma por ter tido a consciência do meu valor e do que sou capaz".

Fotos de Mariana Goldfarb no estágio de nutrição: