Esposa de André Valadão faz revelação sobre casamento com o pastor: "Arranjado"

Esposa de André Valadão faz revelação em vídeo que viralizou; veja o que ela disse

Um vídeo que está circulando traz revelações sobre a vida íntima do pastor André Valadão, que ganhou destaque na mídia após declarações polêmicas. Dessa vez, o vídeo também expõe Cassiane Valadão, esposa do religioso.

No vídeo, ela conta detalhes sobre o romance entre os dois e afirma que o casamento foi arranjado pelo pai do evangélico, o também pastor Márcio Valadão. “Quando ele [Márcio] me viu assim numa foto, ele já pensou no Dedé [André], achou que eu combinava com o Dedé. Ele me mandou um livro na época sobre namoro e ele encheu o livro de fotos do André, desde o André pequenininho", iniciou ela.

Cassiane segue contando como os dois se conheceram."Cada capítulo, ele colocou um monte de foto do André e mandou pra mim lá em Londrina. Eu não entendi nada né, um livro sobre namoro, o André nos Estados Unidos, eu nunca tinha visto o André… Então, é um homem de fé, ele já viu lá na frente. Ai, depois de muitos anos, o André voltou, enfim, não tinha dado nada e ele [Márcio] insistiu”, acrescentou.

“Ele marcou um dia um almoço quando era impossível eu encontrar com o André no final de um congresso que tinham, sei lá, sete, oito mil pessoas. Ele tirou o André lá de dentro e falou comigo para almoçar com ele, armou tudo (…) Então, ali que o André me pediu de cara em namoro, em casamento, mas foi hiper arranjado. Então, eu falo que meu casamento foi arranjado e pelo pastor Márcio”, concluiu.

Veja o vídeo:

COMO ASSIM?

Após lançar seu novo hit no começo deste mês, Minha Religião, a cantora Day Limns recebeu duras críticas! Um pastor que analisou a letra da canção em seu canal no YouTube acusou a morena de estar envolvida com satanismo. É isso mesmo!

Porém, a artista não deixou as críticas passarem batido, detonando o religioso em suas redes sociais. “É aquela coisa, gente, todo artista tem seu momento de pacto com o capeta... zoeira. Ou será que não é zoeira? Porque, segundo o querido aqui que gastou bastante tempo dele para fazer uma resenha sobre o quão satanista eu sou”, ironizou Day.