Especialista Rafael Mariano explica o que leva jovens a se tornarem influenciadores

Se você é uma pessoa engraçada, como o Whindersson Nunes, provavelmente irá trabalhar sobre o seu jeito de ser e compartilhar com os outros. Da mesma forma que uma influencer de moda pode enxergar oportunidades, tal qual fizeram Bianca Andrade, Flavia Pavanelli e Camila Coelho.

“É um ótimo caminho, não apenas para o jovem, mas para todos. Na internet você fala sobre a sua realidade, deixa um legado e tem a chance de se conectar com as pessoas. É claro que precisa criar e analisar o seu público, encarar como uma profissão. Tudo é estudo. Mas esse é o grande barato, né? Buscar a informação, lapidar e transformar em algo criativo, com base no que você é”, avalia.