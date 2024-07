Especialista fez alerta sobre condição do filho de Zé Vaqueiro: 'Mortalidade elevada'

Em entrevista recente à CARAS Brasil, a pediatra Natasha Slhessarenko explicou quadro delicado do filho de Zé Vaqueiro

Os fãs do cantor Zé Vaqueiro amanheceram nesta terça-feira, 9, com uma notícia nada fácil. O terceiro filho do artistas, Arthur, faleceu depois de passar meses internado por conta de uma grave doença. O caso, inclusive, foi alvo de um alerta da médica pediatra Natasha Slhessarenko, durante uma entrevista à CARAS Brasil.

O garotinho, que mal chegou a completar um ano, foi diagnosticado com síndrome de patau ou trissomia 13, uma condição que precisa de muitos cuidados e proporciona diversos tipos de problemas de saúde que atingem o sistema respiratório, pele, mãos e até o sistema nervoso.

"Mais de 50% das crianças que têm síndrome de patau pode apresentar malformações no sistema nervoso central, afetando aí nervo olfatório, óptico, pode ter deficiência intelectual grave, surdez, manifestações craniofaciais, alterações na pele, nos membros, como hemangioma, unhas estreitas, tem excesso de dedinhos na mão ou nos pés", explica ela, que completa: "[também] pode ter ainda dextroposição, ou seja, o coração, em vez de estar localizado à esquerda, o coração pode estar à direita".

Ainda durante a entrevista, a especialista comentou sobre os riscos que Arthur corria e explicou que muitas crianças que nascem com o mesmo diagnóstico mal conseguem sobreviver por alguns meses. "Em geral os pacientes ficam muito tempo internados, infelizmente a mortalidade é bastante elevada, nesses pacientes que têm acometimentos múltiplos, que têm todas as células acometidas, sobrevivem dias a algumas semanas", finaliza.

COMUNICADO DA FAMÍLIA

Zé Vaqueiro comunicou a morte do filho caçula Arthur, de 11 meses, na madrugada desta terça-feira, 09, em suas redes sociais. O cantor lamentou a partida do bebê com um post compartilhado com a esposa, Ingra Soares. O bebê morreu na última segunda-feira, 08, às 21h45, de disfunção múltipla dos órgãos.

"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", diz o comunicado do cantor. Arthur Siqueira Duarte faria 1 ano no dia 24 de julho.