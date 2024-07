Especialista faz alerta a Iza após exposição de traição: 'Trauma emocional'

Cantora Iza descobriu traição do namorado, o jogador de futebol Yuri Lima

Iza confirmou que ela e o jogador de futebol Yuri Lima não são mais um casal. Na noite de quarta-feira, 10, a cantora relatou que obteve prints e áudios de conversas íntimas do então namorado com uma amante que mais tarde foi identificada como Kevelin Gomes, uma criadora de conteúdo em uma plataforma adulta.

"Quem me conhece, sabe que eu sou o tipo de pessoa que não suporto esse tipo de coisa. Eu prefiro muito me blindar desse tipo de coisa, mas nessa situação, eu não vejo outra solução, não vejo outra saída, esse caldo já entornou.Eu só queria muito falar com vocês, para que vocês ouvissem de mim, que eu e o Yuri Lima, o jogador, não somos mais um casal", anunciou.

"Ele tinha conversas com ela em altos níveis. Para mim, isso já é uma quebra de confiança muito grande. Foram informações que chegaram até a mim graças a boa relação que eu tenho com algumas mídias. Estou dando essa notícia não só para o Yuri, mas também, lamentavelmente para a família dele. Eu não queria que fosse assim, mas eu achei que eu deveria me antecipar", afirmou ela, com vísivel semblante triste.

Iza está grávida de seis meses da primeira filha, fruto do relacionamento com Yuri. A traição caiu como uma bomba, já que o agora ex-casal ultimamente estava em uma maratona de entrevistas e participações em programas de TV para externar o amor.

A CARAS Brasil conversou com a psicóloga Márcia Rufino, especialista em comportamento e família, para entender as consequências que uma atitude radical como a do jogador pode causar em uma gestante. De acordo com a profissional, o momento exige atenção redobrada principalmente na questão emocional.

"É um tema muito delicado, pois existem muitas questões a serem compreendidas. Quando a infidelidade acontece, a pessoa traída passa por um período de luto. A dor é semelhante a morte de um ente querido e as emoções são tão intensas que podem causar um trauma emocional. E quando a traição envolve um momento único na vida de uma mulher que é a gravidez isso se torna ainda mais traumático", afirmou.

A especialista reforça que mulheres que estão passando pela mesma situação que a cantora Iza devem focar no que realmente importa para o momento e procurar ajuda de um profissional para aprender a lidar com um misto de emoções.

"Um momento que era pra ser especial se torna algo conturbado para mulher, porque acaba envolvendo muitas emoções juntas: a dor de ter sido traída, a questão de está gerando uma vida em um momento desses e em alguns casos a separação. São muitas emoções juntas para lidar, e se for o caso a ajuda profissional para tentar entender todos esses sentimentos", concluiu.

