Especialista alerta para cuidados com imagem nas redes sociais

“Depois que divulgamos uma informação online, é impossível ter controle sobre ela. Os virais são uma prova disso. Por isso, é importante restringir fotos apenas aos amigos próximos. Isso pode ser feito por meio de configurações de segurança das próprias redes sociais. Também é importante fazer uma varredura frequente, mantendo apenas os mais conhecidas como amigos e seguidores de seus perfis. Com estas medidas, é possível manter-se mais seguro”, finaliza Diego. - Pessoas em situações constrangedoras: uma nova moda surgiu entre os jovens. São os chamados Dix - contas no Instagram apenas para indivíduos selecionados, nas quais o usuário expõe vídeos e retratos provocantes ou descontraídas, mas aí mora um problema. Como ter certeza de que todos os seguidores são confiáveis? Como é impossível garantir que seus contatos não têm más intenções ou que, sem querer, alguém tenha acesso a sua conta? O ideal é evitar conteúdos comprometedores. - Informações pessoais e cartões: é comum ver fotos com a localização de residências, dados próprios ou de cartões bancários. Os riscos vão desde ter suas senhas descobertas até compras realizadas com a sua conta. Tudo isso diz respeito somente a você; - Carteira de motorista: tirar a habilitação é uma grande conquista. A tag #carteirademotorista, no Instagram, possui 135 mil posts da CNH de brasileiros. Ela contém diversos materiais particulares, como nome dos pais, identidade e CPF que, ao caírem em mãos erradas, podem causar dor de cabeça; - Não compartilhe sua localização: cyberstalker é o termo utilizado para se referir às pessoas que vigiam e acompanham seus movimentos virtualmente. Publicar com geolocalização ou com o nome de onde você está facilita esta ação. A boa notícia é que os smartphones permitem que você decida em que momentos alguns aplicativos podem ter acesso à isso, basta conferir nas configurações do seu aparelho; - Mesa de trabalho: Confira se não é possível ver documentos importantes, anotações com logins e senhas, ou até papéis que podem expor você e a empresa; - Filhos e outras crianças: Em um estudo realizado no Reino Unido, descobriu-se que crianças têm, em média, 1 300 publicações feitas pelos pais, mas o preço pode ser alto. Imagens com a localização ou uniforme da escola são um prato cheio. Evite mostrar a rotina, localização, nome da instituição de ensino e atividades extracurriculares. Mesmo que suas redes sejam privadas, não é possível ter o controle de algo depois que é divulgado na internet, portanto, é melhor prevenir;

- Cartões de embarque: segurança digital em viagens tem sido uma nova preocupação. Assim como no caso anterior, é possível clonar sua passagem. Nome, sobrenome, local e destino do voo podem não ser o maior dos problemas, já que o documento pode conter seu programa de fidelização, código de barras, tipo de passagem, localizador de reserva e ainda o número do passaporte. Essa combinação permite, não somente o uso indevido do bilhete, mas também o cancelamento do check-in e a realização de compras em seu nome;