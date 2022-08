Eslovênia Marques fala sobre vida após o BBB, planos com Lucas Bissoli e revela que quer ter própria marca

Modelo Eslovênia Marques fala sobre carreira após o BBB, confessa vontade de empreender e conta se pretende ter filhos com Lucas Bissoli

Andrea Paiva Publicado em 23/08/2022, às 13h03

A modelo Eslovênia Marques (25) está focada em sua carreira de influenciadora digital quase quatro meses após o fim do BBB 22. Segundo ela, tudo em sua vida mudou após sua participação na edição deste ano do reality show Big Brother Brasil, da TV Globo.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, Eslô falou sobre os planos na vida profissional, o namoro com o também ex-BBB Lucas Bissoli (32), e comentou de sua fala que repercutiu nas redes sociais sobre afastamento do colega de confinamento Vyni (24).

A ex-BBB, que já foi Miss Pernambuco em 2018, disse que a vida mudou totalmente depois do reality e que está aproveitando as oportunidades. “Tudo na minha vida mudou, principalmente a forma como eu lido com ela. Meu foco é aproveitar tudo que estou tendo oportunidade de viver de forma consciente! Quero trabalhar, estudar e dar um futuro estável para meus pais”.

Sobre os próximos planos profissionais, Eslovênia, que tem feito ensaios fotográficos, publicidades e presenças em eventos, contou que pretende continuar investindo em conteúdos na web. “Pretendo focar na internet. Tenho muito a melhorar ainda, mas estou em busca disso. Sou apaixonada por mostrar meu dia a dia”, disse ela, que soma mais de 3 milhões de seguidores em sua conta no Instagram.

Eslô destacou que a moda faz parte de sua vida e falou também da relação com os fãs. “Tenho vontade de estudar e aprender mais sobre… Eu adoro me vestir, criar e seguir estéticas que informam. A moda me permite ser quem eu quiser e eu adoro isso”.

"Confesso que entendo muito essa vontade de sempre querer ver o que estou fazendo e meus próximos passos, afinal eles me acompanharam no BBB 24h por dia. Tento ao máximo suprir isso no coração deles, mas sempre de forma saudável para que ninguém ultrapasse os limites da minha vida”, disse a ex-sister sobre ser cobrada pela presença nas redes sociais.

A modelo também revelou que quer ter sua própria marca:“Futuramente também quero ter minha marca pessoal, mas isso só irá acontecer quando eu tiver 100% preparada e se for da vontade de Deus… Mas sim, está nos meus planos”.

Relação com brothers após o BBB 22

Recentemente, Eslovênia deu uma entrevista no podcast PodDarPrado e disse que o ex-brother Vyni mudou após o BBB e que não tinham muito contato. “Eu acho que lá dentro eu conheci um Vyni e, aqui, por ele estar em outra fase da vida dele, ele é outra pessoa. E que bom que ele é outra pessoa, porque a gente vai mudando, isso é muito legal, admirável”, disse ela, na época.

Ela explicou que conversou com o ex-colega de confinamento e que os dois se resolveram. “As pessoas na internet gostam de tirar frases fora do contexto para atacar as pessoas. Mas o Vyni super entendeu minha fala e ficou tudo bem resolvido entre a gente”.

Relacionamento com Lucas Bissoli e planos na vida a dois

Após Lucas Bissoli visitar os pais de Eslovênia no Pernambuco, a modelo conheceu a família do estudante de medicina que mora em Vila Velha, no Espírito Santo, no início do mês, e contou que o encontro foi maravilhoso: “Fiquei encantada com o carinho, me senti uma filha. Sou feliz por ter todos eles como minha família agora”.

A influencer deixou Caruaru, no Pernambuco, para viver em São Paulo. Agora, ela tem seu apartamento próprio na capital paulista, assim como Lucas. “Acho que ter um espaço nos fortalece mais. Estamos vivendo nosso namoro como tem que ser, de passo em passo, aprendendo juntos e nos conectando cada vez mais”, comentou a pernambucana sobre os dois viverem separados.

Sobre a vida a dois, ela ressaltou que tudo tem seu momento e garantiu que o casal está feliz. “Na hora certa as coisas vão acontecendo, enquanto isso, estamos aproveitando cada segundo da nossa relação com seus desafios e experiências maravilhosas. Estou muito feliz ao lado dele!”, declarou.

Questionada sobre planos de gravidez, Eslovênia contou que os dois já conversaram sobre a vontade de ter filhos: “Já falamos sim, mas sempre no tom de querer saber o que o outro quer. É importante conversar sobre o futuro, afinal se eu estou com ele é porque quero construir algo na frente também”, disse. “Mas como sempre digo, tudo no seu tempo. Estamos aproveitando o nosso agora, nos conectando e conhecendo cada vez mais!”, concluiu Eslô.

Eslovênia aposta em look laranja fashionista para evento

A modelo e ex-BBB Eslovênia Marques marcou presença em um evento da apresentadora Ana Hickmann (41) na última segunda-feira, 22, e roubou a cena com o look escolhido para a noite. A miss, que está arrasando ao seguir tendências de moda, brilhou mais uma vez e mostrou o look usado na noite. A musa apostou em um look laranja 'diferentão', todo plissado e curtinho, deixando as pernas à mostra.

