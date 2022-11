Eslovênia Marques deixa fãs babando ao posar com look estiloso: ''Maravilhosa!''

A ex-BBB Eslovênia Marques roubou a cena na web ao esbanjar decote

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 18h50

Uau! Na última quarta-feira, 02, a influenciadora e ex-BBB Eslovênia Marques(25) deixou os fãs babando nas redes sociais com tanta beleza!

A estrela tirou o fôlego dos seguidores ao compartilhar um registro esbanjando estilo. Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, a morena posou para as fotos com um look completamente jeans. Para completar o visual, ela apostou em acessórios de couro e uma bota no estilo cowboy.

Na legenda do post, a musa colocou um emoction de coração marrom. Não demorou muito e Eslô recebeu uma enxurrada de elogios dos internautas, que ficaram de queixo caído com o arraso da gata.

"Lindaaa", "Mulher, tu não cansa de arrasar em todos os looks e ensaios?", "Que mulher!", "Tá de milhõessssss", "Afff que tudoooooo", "Maravilhosa", elogiaram nos comentários.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ESLOVÊNIA MARQUES: