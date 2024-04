Escritora Roseana Murray perde o braço em ataque de pitbulls

A escritora Roseana Murray precisou ser socorrida de helicóptero após ser vítima do ataque de cachorros da raça pitbull

A escritora Roseana Murray foi atacada por cachorros da raça pitbull nesta sexta-feira, 5, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ela precisou ser socorrida de helicóptero até o hospital de São Gonçalo por causa da gravidade do seu caso.

De acordo com o site G1, ela foi atacada por três cachorros e perdeu o braço direito e uma das orelhas. Ela passou por cirurgias, nas quais os médicos amputaram o braço direito e reconstruíram o braço esquerdo e o lábio.

Segundo os amigos e vizinhos, os cachorros são de um vizinho da escritora e ela foi arrastada por cinco metros pelos animais. O ataque aconteceu logo cedo pela manhã, quando a escritora saiu para sua caminhada de rotina na rua. Os vizinhos foram acordados pelos gritos uma amiga pedindo socorro.

Jogador de futebol recebe alta hospitalar

O ex-jogador de futebol Geovani, do time Vasco, anunciou que recebeu alta hospitalar após ficar 24 dias internado em um hospital de Vitória, no Espírito Santo. Ele foi hospitalizado por causa de uma desidratação em decorrência da inflamação e infecção intestinal.

Nas redes sociais, ele fez um post para comemorar sua saída do hospital. “Hoje tive alta! Agradeço a Deus pela recuperação que venho tendo e gratidão ao time do hospital em Vitória, onde fui muito bem tratado! Agradeço a todos profissionais por todo cuidado, carinho oe atenção que tiveram comigo. Agora, seguimos em casa com o tratamento e a nutrição, buscando forças para voltar a encontrar com os amigos. Grato por tudo e por todas as mensagens, visitas e orações. Deus no controle sempre”, afirmou.

Geovani foi internado no dia 12 de março, mas só deu a notícia aos fãs no dia 22 de março. Na época, ele fez um post para anunciar sua internação. “Estou sendo tratado com dieta controlada, havendo boa evolução e bons resultados no momento. Continuo por aqui, realizando o tratamento com suplementos e medicações de forma gradual para que eu possa estar mais forte e melhor para encontrar novamente com os amigos”, comentou.