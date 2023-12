Escritor e filósofo Fernando Moraes celebra seis meses do Humanideia, na Band Mais

Programa conta com entrevistas que buscam fazer a diferença na vida dos telespectadores

Sempre com convidados especiais e repletos de histórias incríveis de vida. Esse é o conceito do programa Humanideia, da Band Mais, que conta com o escritor e filósofo Fernando Moraes como entrevistador. Sua proposta é levar à tela da TV um conteúdo que resgata o humano em nós, com entrevistas que fazem a diferença em suas áreas de atuação.