Escândalo! Deborah Secco é flagrada na praia com o shortinho jeans aberto

Deborah Secco é flagrada com o shortinho jeans aberto e não se incomoda com a presença dos fotógrafos

A atriz Deborah Secco foi flagrada nesta quarta-feira, 3, aproveitando o dia de forte calor que fez a alegria dos cariocas. Ela foi mais uma famosa que escolheu ir à praia para renovar o bronzeado.

Com um biquíni estampado finíssimo, ela foi flagrada exibindo toda a sua beleza nas fotos inéditas. No momento mais ousado, ela foi fotografada usando um shortinho jeans com o botão aberto.

Antes, ela deitou na areia, posou de frente e de costas e não se incomodou com a presença dos fotógrafos que registravam cada passo da musa. Sempre simpática, ela sorriu ao perceber que ela clicada exibindo suas curvas poderosas.

No final de semana, a atriz também foi à praia. Na ocasião, chamou a atenção dos fãs como a herdeira da estrela está enorme. Ao lado da mamãe famosa, a filha do ator Hugo Moura tomou um banho de mar e depois ganhou abraços e carinhos nas areias. Os fãs, claro, observaram tudo.

Veja fotos:

Recentemente, Deborah prestou uma homenagem especial no dia do aniversário de 33 anos de Hugo Moura. Em seu perfil no Instagram, a artista publicou um vídeo com vários momentos ao lado do amado, incluindo uma troca de beijos apaixonados, e o parabenizou."Hoje é dia dele, o grande amor da minha vida!!! Depois que você chegou tudo fez sentido!! Obrigada Xexeco, te sou", disse ela. Os dois estão juntos desde 2015, e são pais de Maria Flor, que está com sete anos.

Filha de Deborah Secco choca ao surgir com novo visual: ''Cabelo e unhas azuis''

A filha de Deborah Secco, Maria Flor (7), mudou de visual mais uma vez. Neste domingo, 16, a famosa compartilhou uma foto da herdeira com sua nova cor de cabelo e unhas e chamou a atenção com o estilo da menina.

Cheia de charme, a garota, fruto do casamento da atriz com Hugo Moura (33), fez biquinho para a câmera ao surgir com os fios coloridos na parte da frente. "Hoje foi dia de cabelo e unhas azuis!", escreveu Deborah Secco ao exibir Maria Flor toda estilosa com a cor autêntica.