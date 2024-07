Erika Schneider revela transformações no corpo após jejum de álcool e doces

Erika Schneider revelou que está sem ingerir álcool e doces devido a um jejum espiritual, mas já notou algumas mudanças no corpo

Em suas redes sociais, Erika Schneider sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. A famosa contou que está em um jejum de álcool e doces até o dia 21.

"Eu sigo firme no meu jejum até dia 21. Não está sendo fácil, rola uma batalha espiritual muito grande, mas Deus é perfeito e nada acontece por acaso, tudo é um processo. Desistir jamais", disse ela em seu Instagram Stories. "Sobre o jejum de oração: Esse período está sendo cheinho de provações em vários âmbitos da minha vida, pessoal, profissional e familiar. Está sendo pancada, mas é sobre a batalha espiritual", completou ela na legenda.

Apesar do jejum não ter motivações estéticas, Erika notou transformações no corpo. “É um jejum espiritual. Não é pela saúde ou por motivos estéticos. Estou sem beber, sem comer doce, chocolate, mesmo amando muito. Mas acabou refletindo também no corpo. Me pesei na academia, como sempre faço, e tinha perdido 2kg. Me surpreendi", contou.

Recentemente, em entrevista para a Quem, Erika contou que também está sem ter relações sexuais nesse período. "Estou em um jejum, um jejum de oração, que vai ser bom em todos os sentidos: sem beber, sem comer doce, chocolate -- e olha que eu sou chocólatra -- e sem uma outra coisinha também [sexo]", explicou ela.

Situação difícil

A dançarina Erika Schneider passou por uma situação delicada e assustadora recentemente. A famosa estava em Nova York, nos Estados Unidos, para um evento e acabou tento que fugir de um carro de um motorista de aplicativo que tentou extorqui-la durante uma corrida.

"Fomos para o evento da Forbes e eu pedi um carro por aplicativo. Só que a gente chegou em um lugar que não era o nosso destino. Ele cancelou a corrida e continuou andando com a gente", contou Erika. A bailarina disse que o motorista cancelou a corrida e tentou extorqui-la em troco de parar o carro. "Não queria parar. Começou a dar várias voltas. Ele pediu mais dinheiro para a gente. Só que eu não estava com dinheiro. Só com cartão. Ele começou a dar várias voltas", contou ela.