Erika Januza ostenta corpo farto em clique com biquíni fininho: "Um espetáculo"

Erika Januza ostenta corpo farto ao posar sem filtros e sem edições mostrando toda a sua beleza

Poderosa e sorridente, a atriz Erika Januza deixou os fãs impressionados nesta sexta-feira, 17, ao surgir com um biquíni estampado mostrando seu corpão generoso. A musa aproveitou para pegar um sol e encantou os seguidores com sua beleza ao mostrar que está com tudo em cima.

"Sim, eu estava trabalhando", garantiu ela ao compartilhar os cliques arrebatadores com os fãs. Dona de uma barriga sequinha, a estrela mostrou porque é uma das atrizes mais belas da televisão.

A musa ainda apareceu ao natural, sem maquiagem e com um óculos de sol poderoso. Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos seguidores, que deixaram muitos elogios.

"Sim, você é um espetáculo! Que isso meus amigos? Quanta beleza, eu babo muito", disse um. "Linda e maravilhosa como sempre", afirmou outro. "Lindíssima", afirmou outro.

Na última semana, Erika Januza (37) postou fotos vestida de paquita e citou a falta de negras como assistentes de palco de Xuxa (59) entre os anos 1980 e 2000. Ela participou do especial em homenagem à apresentadora no programa Altas Horas.

"Essas fotos dizem várias coisas sobre infância e sobre ser uma mulher negra. Quantas vezes a sociedade nos impõe inúmeras regras, limites. Quantas vezes nos desdobramos pra sermos bem sucedidas, cuidarmos da família, estarmos bonitas, fazermos igual aos homens e o valor não é o mesmo", começou ela em seu desabafo.

Erika Januza fala sobre término de namoro com Juan Nakamura: "Foi sem briga"

Erika Januza terminou recentemente o namoro com Juan Nakamura (18). Em conversa com o gshow, ela detalhou o fim do relacionamento.

"Estar solteira, eu estou. Terminei, mas terminamos bem, foi sem briga. Ninguém descobriu nada. Foi realmente um consenso de entender que estávamos em momentos diferentes, caminhos diferentes e estou muito bem", conta.