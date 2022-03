Erika Januza celebra habilitação de moto e conta história emocionante sobre o pai: ''Dedico a ele''

Atriz Erika Januza revelou que tinha medo de andar de moto e recordou momento especial com seu pai, Edson Gomes

A atriz Erika Januza (36) compartilhou um momento muito especial nas redes sociais!

Nesta sexta-feira, 18, a artista publicou fotos em que aparece em frente a uma moto e revelou que passou na prova de habilitação. Em seu feed no Instagram, ela relembrou uma história emocionante com seu pai, Edson Gomes, que morreu quando ela tinha apenas 19 anos.

"Passei. Sempre que penso em moto, lembro do meu pai que vivia de moto por ai e eu morria de medo e nunca ia. Mas em uma das últimas vezes que estive com ele tive coragem, foi maravilhoso estar ali com ele e logo depois ele se foi. Ainda bem que eu fui", começou escrevendo na legenda da publicação.

"E hoje estou eu aqui, ainda medrosa no início, chorava no final da aula sem saber fazer o 8 kkkkk, mas aprovada de primeira! E dedico a ele onde quer que esteja. Obrigada Renato pela paciência! E a você que tem um desejo, sonho ou bloqueio. TENTE!!!! Vá a luta", disse ainda.

