Erick Jacquin revela que mora de aluguel e o que faz com seu dinheiro

Sucesso como jurado no programa MasterChef Brasil, Erick Jacquin fala de sua vida financeira e surpreende ao contar que mora de aluguel

O chef de cozinha e jurado do MasterChef Brasil Erick Jacquin surpreendeu ao contar que vive de aluguel. O assunto surgiu em uma entrevista ao site Notícias da TV quando ele descobriu que as pessoas pesquisam sobre o salário dele no Google. Então, ele contou que usa seu dinheiro para investir em seus negócios.

Ao ser questionado se está ganhando bem, ele brincou: “[Ganho] Muito pouco. Sou muito mal pago. Tudo que eu ganho, eu boto nos restaurantes, é reinvestido, reinvestido. Para que ganhar dinheiro?”.

Então, ele contou que não comprou uma casa no Brasil. “O dinheiro é suficiente, é bom. Já fui muito preocupado com dinheiro. Hoje eu posso pagar meu aluguel. Moro de aluguel. Eu não tenho nada. Mas eu estou vivendo minha vida maravilhosa. Meus filhos são lindos, maravilhosos. Isso é felicidade. Tem muito disse me disse sobre os milhões de Jacquin, mas é bobagem”, contou.

Por fim, o cozinheiro disse que a visibilidade da TV o ajudou a atingir o sucesso. “Sem a TV, eu não teria essa vida que eu tenho hoje. À TV, eu devo tudo, a toda a família Band, eu devo tudo. E ao público brasileiro. Nunca imaginaria que essa história ficaria desse jeito. Mas hoje estou muito feliz”, declarou.

Ana Paula Padrão falou de Erick Jacquin

A apresentadora Ana Paula Padrão participou do videocast Desculpa Alguma Coisa e fez revelações sobre sua relação com o chef Érick Jacquin nos bastidores do MasterChef Brasil, da Band.

Sendo uma comunicadora mulher, que sempre demonstra sua opinião sobre assuntos relacionados ao público feminino, a jornalista não "passou pano" para o colega de trabalho e revelou um defeito do chef.

“Eu e o Jacquin somos os palhaços do set. Aquele francês, muito machista, toma tanta cotovelada minha, tanto chute embaixo da mesa e eu acho que é por isso que a gente se dá bem. Ele é um cara muito autêntico e eu também”, falou sobre ele.

“Ele fala as porcarias dele, toma uma traulitada, quem tá perto não entende e a gente segue. A gente é muito amigo”, explicou Ana Paula Padrão sobre como lidam com as diferenças durante a convivência nos bastidores.

A comandante do MasterChef Brasil ainda refletiu sobre o machismo na mídia: “De maneira geral, as mídias sempre foram lugares onde os homens mandaram e as piadas eram as piadas que eles faziam, muito machistas. Isso melhorou de maneira geral porque a sociedade patrulha isso”.