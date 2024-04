Erick Jacquin 'protesta' ao surgir de terno na praia: 'Vão no restaurante de regata'

De terno e gravata, o chef Erick Jacquin entrou no mar e comparou a vestimenta com o uso de bermuda e chinelo em restaurantes

O renomado chef Erick Jacquin surpreendeu os internautas ao compartilhar um registro inusitado em suas redes sociais na última segunda-feira, 22. Isso porque ele mostrou que foi à praia usando uma roupa social e entrou no mar de terno e gravata .

O vídeo publicado por Jacquin foi uma espécie de crítica a clientes que frequentam restaurantes com chinelo, regata e bermuda. Por isso, o jurado do programa 'MasterChef Brasil', da Band TV, decidiu fazer uma comparação usando um traje inadequado para frequentar a praia.

"Por que vocês vão no meu restaurante de regata, bermuda e chinelo? Vocês acham que é legal ir à praia de terno e gravata? Vocês fazem a mesma coisa comigo. Muitas mulheres bonitas lá, você de regata, bermuda feia, chinelo, boné... Ah, pelo amor de Deus, isso é lugar de ir na praia. É a mesma coisa", desabafou Erick Jacquin no registro.

Em seguida, o chef deu um mergulho no mar com a roupa social: "Você acha que a gente vai à praia desse jeito? Não. Então, a gente não vai num restaurante de bermuda, regata, chinelo e boné. Cada lugar tem as roupas que você deve usar para frequentar. Aqui é de bermuda e chinelo, no Les Présidents [seu restaurante] é de terno. Pode ser sem gravata, mas é bonito", acrescentou ele.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erick Jacquin Com Tômpero (@erickjacquin)

Jacquin revela que mora de aluguel e o que faz com seu dinheiro

O chef de cozinha e jurado do MasterChef Brasil Erick Jacquin surpreendeu ao contar que vive de aluguel. O assunto surgiu em uma entrevista ao site Notícias da TV quando ele descobriu que as pessoas pesquisam sobre o salário dele no Google. Então, ele contou que usa seu dinheiro para investir em seus negócios.

Ao ser questionado se está ganhando bem, ele brincou: "[Ganho] Muito pouco. Sou muito mal pago. Tudo que eu ganho, eu boto nos restaurantes, é reinvestido, reinvestido. Para que ganhar dinheiro?".

Então, ele contou que não comprou uma casa no Brasil. "O dinheiro é suficiente, é bom. Já fui muito preocupado com dinheiro. Hoje eu posso pagar meu aluguel. Moro de aluguel. Eu não tenho nada. Mas eu estou vivendo minha vida maravilhosa. Meus filhos são lindos, maravilhosos. Isso é felicidade. Tem muito disse me disse sobre os milhões de Jacquin, mas é bobagem", contou.