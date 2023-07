Érick Jacquin causa polêmica com revelação sobre higiene: ''Não gosto''

Jurado do MasterChef, francês Érick Jacquin deixa web chocada ao revelar que não gosta de escovar os dentes e tomar banho

Jurado do programa MasterChef Brasil, o francês Érick Jacquin deixou internautas chocados com uma revelação bombástica feita durante sua participação no podcast Flow Podcast recentemente.

O chef de cozinha, que mora no Brasil há 28 anos, revelou que não gosta de escovar os dentes e tomar banho. Ele ainda afirmou que não tem mau hálito e mostrou sua arcada dentária. Ao ser questionado sobre a fama de "sujo" do povo francês e as diferenças culturais de Brasil e França, em determinado momento da entrevista, Jacquin disparou: "Eu não escovo o dente, eu não tomo banho. Perfume…".

"No meu restaurante, não. Eu vou te falar, o cara que vai pagar R$ 500 pra comer no Président [restaurante do chef em São Paulo], depois de um minuto que ele comeu, vai no banheiro e escova o dente, ele é um idiota. Porque ele deve pegar o sabor, tudo que comeu, ficar com as bactérias. Com esse preço, deve ficar com tudo na boca", disse ainda o chef.

Na sequência, o cozinheiro comentou sobre os hábitos de higiene. "Eu não escovo os dentes nunca. Não gosto de escovar o dente, eu não fedo na boca, e meus dentes são bonitos e inteiros". Ao mostrar os dentes, ele falou: "Um pouquinho marrom, mas é porque faz tempo que eu não faço limpeza".

Confira:

Jacquin leva filhos na pré-estreia de peça infantil

Recentemente, aconteceu na cidade de São Paulo a pré-estreia do musical O Rei Leão. A peça, que só estreia no dia 20 de julho para o grande público, recebeu uma enxurrada de celebridades para assistir em primeira mão o retorno do espetáculo que tem como enredo a dramática e emocionante história de Simba, o leão que quer vingar a morte de seu pai.

Um dos famosos que decidiu marcar presença foi o chef de cozinha e apresentador francês, Erick Jacquin. O cozinheiro compareceu ao evento acompanhado de sua esposa, Rosângela Menezes, e do casal de gêmeos Élise e Antoine, de quatro anos de idade.