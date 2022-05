Erasmo Viana faz comentário após a ex, Gabriela Pugliesi, revelar que está grávida

Erasmo Viana diz que ficou feliz com a novidade na vida da ex-namorada, Gabriela Pugliesi

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 11h36

O ex-A Fazenda Erasmo Viana (37) fez um comentário nas redes sociais após ver a notícia de que sua ex-namorada, a influenciadora Gabriela Pugliesi (36), está grávida. Ela espera o primeiro filho, fruto do namoro com Tulio Dek (37). Com a repercussão da novidade, Erasmo disse que ficou surpreso ao ver que os internautas foram até o seu perfil no Instagram e o seu engajamento aumentou. Assim, ele contou que ficou feliz pela notícia na vida da ex.

“Pessoal, hoje reparei que as minhas visualizações nos stories tinham triplicado. Esse tal de engajamento está tão difícil e do nada o negócio triplicou. Alguma coisa esse povo curioso está querendo ver aqui no meu Instagram. Obviamente foi por conta da notícia da gravidez da Gabriela que, de verdade, me pegou de surpresa”, disse ele.

E completou: “Fiquei muito, muito feliz por ela. E independente de qualquer coisa, dela ter ficado com mágoa, o que ela falou ou não falou, sempre torci para que ela realizasse esse sonho porque sei o quanto ela queria. E, de verdade, fiquei muito feliz, muito mesmo. Ela merece tudo o que está vivendo agora”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Gabriela Pugliesi anuncia que está grávida

Na última segunda-feira, 9, Gabriela Pugliesi contou que está esperando o seu primeiro filho, fruto do namoro com Tulio Dek. Ela gravou um vídeo nas redes sociais para contar a novidade.

“Eu sonhava com esse dia, dizer que estou grávida! Eu guardei os dois testes que fiz no dia 6 de março, e depois fiz aquele que aparece grávida. Eu sei que deu certo no dia porque eu já fiz esse teste e nunca tinha dado positivo, então eu sabia que no dia que desse, eu tava. Eu queria falar muito além de que estou grávida, quero dar esperança para as mulheres que tentam ter filhos porque eu sei o quanto o processo é dolorido”, disse ela, que já fez tratamento para engravidar anteriormente. Desta vez, ela engravidou de forma natural e sem planejamento.