Equipe de Paulinha Abelha homenageia a cantora nas redes sociais: "Voe em paz"

A equipe de Paulinha Abelha usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem à cantora

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 11h45

Em luto, a equipe de Paulinha Abelha (1978 - 2022) usou as redes sociais da cantora para compartilhar uma homenagem à cantora.

A vocalista do grupo Calcinha Preta foi internada após um show em São Paulo com sua banda, mas o caso evoluiu para um coma profundo dia 17 de fevereiro e acabou não resistindo.

Dona de uma carreira de sucesso, Paulinha deixou um legado no mundo do forró desde sua estreia na banda Panela de Barro.

E nesta quinta-feira, 24, Paulinha recebeu uma homenagem póstuma através de um vídeo de sua equipe nas redes sociais.

"Paulinha, me diz o que eu faço. Você se foi cedo demais e agora deve estar contagiando o céu com a sua alegria, assim como fez por todos os lugares onde passou. Você transformou a vida de milhares de pessoas, de várias gerações. Uma mulher que levou liberdade e empoderamento através da música. Seu lugar no palco e nos nossos corações será eterno. Voe em paz, Abelha!", escreveram.

Equipe de Paulinha Abelha homenageia a cantora nas redes sociais: