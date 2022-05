Equipe de Marcus Buaiz nega rumores sobre os bastidores da separação de Wanessa Camargo

Assessoria de imprensa de Marcus Buaiz rebate rumores sobre o fim do casamento dele com Wanessa Camargo: 'Foi consensual e respeitosa'

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 18h54

O empresário Marcus Buaiz (42) desmentiu novos rumores sobre o fim do casamento com a cantora Wanessa Camargo (39) por meio de sua assessoria de imprensa. Segundo o Jornal Extra, a equipe dele enviou um comunicado para negar os boatos de que ele teria contratado um detetive e que estaria com problema de saúde que teria afetado sua rotina de trabalho.

“A assessoria de imprensa de Marcus Buaiz esclarece que o empresário não apresenta problemas de saúde e desmente a informação que isso estaria trazendo prejuízo a seu trabalho. Esclarecemos também que nunca houve qualquer contratação de detetives por Buaiz e que sua separação foi consensual e respeitosa. Qualquer informação diferente destas são inverdades”, informaram.

Wanessa Camargo desabafa sobre a decisão de falar abertamente sobre a separação

Em conversa com a TV CARAS, Wanessa Camargo comentou sobre o anúncio da separação nas redes sociais, os rumores envolvendo o término e a relação com o ex-marido.

“A gente preferiu muito que a separação fosse falada por nós antes que começassem a falar coisas que não são devidas. Até a gente fazendo da forma mais respeitosa do mundo o povo fica falando. Então a gente tomou a decisão de tornar pública porque, obviamente, começa uma nova fase na vida dos meus filhos, na minha e na do Marcus. Então as pessoas iriam ver, não iriam entender e ficar falando um monte de besteira. E foi isso que a gente resolveu. Eu acho que a nossa verdade está dentro de casa. Eu tenho acima de mim e sei que o Marcus também é assim, acima dele, dois seres que são muito pequenos e que estão vivendo um momento que é muito mais desafiador para eles. Então duas crianças no meio desse processo são as nossas prioridades e sempre serão. E a nossa relação vai ser eterna por conta disso”, afirmou.

“É a minha vida particular, isso não vai acrescentar na vida de ninguém, a não ser virar fofoca. O que importa é que eu estou bem, é um desafio, está tudo certo. Eu e o Marcus temos uma relação de muito respeito, de muito carinho. Foi uma história que deu certo, foram 17 anos juntos, eu tenho muita gratidão,a gente construiu uma família linda e que é uma família para sempre e é isso que importa. A gente vai ter um novo ciclo, que é um desafio também, para todo mundo, é um lugar que a gente tem que tomar muito cuidado e se proteger mesmo e ficar com quem conhece a gente, com quem a gente ama”, completou.