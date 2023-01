Equipe de Jenny Miranda revela qual é o estado de saúde dela após acidente de carro

Jenny Miranda e o marido se recuperam de um acidente de carro nos Estados Unidos: 'Tivemos algumas contusões'

A influenciadora digital Jenny Miranda, que é filha de consideração da cantora Gretchen, e o marido, Fábio Gontijo, sofreram um acidente de carro nos Estados Unidos e estão se recuperando. Nesta quarta-feira, 11, a equipe dela informou sobre o estado de saúde dos dois, que já foram medicados e estão no hotel enquanto se recuperam do susto.

"O casal Jenny Miranda Gontijo e Fábio Gontijo acabou de entrar em contato conosco nos avisando que estão bem e se recuperando. Já foram atendidos e tiveram apenas algumas contusões e ferimentos leves devido a forte colisão, mas não correm risco de morte", informaram.

Então, a equipe dos dois deu mais detalhes sobre o acidente. "O carro que Fábio estava dirigindo era um Mustang, portanto, pela explicação que tivemos, o carro teve capacidade de aguentar o impacto devido a sua robusta estrutura, além de ter acionado os airbags laterais, o que acabou evitando danos maiores aos dois! O motorista que colidiu na lateral estava em alta velocidade e provavelmente, se os assessorados tivessem em um carro mais frágil, não teriam sobrevivido", afirmaram.

Por fim, eles informaram que os dois estão bem. "Jenny e Fábio já se encontram no hotel em Los Angeles.Ambos estão abalados e com algumas dores no corpo, porém já foram medicados e agora precisam descansar. O casal disse que assim que possível vem falar com vocês melhor para explicar o que houve. No momento só pediram para que nossa equipe viesse tranquiliza-los, além de agradecer a todos que se preocuparam com eles. Estamos todos muito gratos por eles estarem vivos", comentaram.