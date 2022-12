Equipe de Gkay fala sobre estado de saúde da influenciadora

Internada após onda de ataque na internet, Gkay dá susto em seus seguidores

Na noite desta terça-feira, 27, mais um capítulo tomou conta da novela que foi criada em volta do nome da influenciadora Gkay (30). Depois de ser atacada por diversos internautas e famosos que apoiaram o lado de Fábio Porchat (39), que fez uma piada criticando a humorista, ela acabou indo para o hospital.

Após um péssimo 2022, cheio de críticas em diversos âmbitos de sua carreira, a influenciadora não poderia acabar o ano de forma pior. Depois de falar publicamente sobre a brincadeira feita por Porchat durante o Domingão, ela foi massacrada na internet, com diversos relatos e exposeds sendo feitos.

Então, nesta terça-feira, 27, tudo chegou a um ápice. A notícia de que Gkay estaria sendo levada ao hospital surgiu, e muitos acharam que poderia ter acontecido o pior com a influenciadora. Porém, aparentemente, ela não teria sido internada e muito menos ido ao hospital de ambulância, como foi divulgado.

De acordo com o colunista de fofocas Léo Dias, aconteceu de outra forma. “Para quem insiste em desmentir a coluna, acabamos de receber novas atualizações sobre Gkay por meio de sua assessoria de imprensa. Conforme publicado aqui, uma ambulância foi sim chamada para ela, mas não chegou a tempo. Gkay foi levada ao hospital, foi medicada e dormiu em casa”, disse ele, em suas redes sociais.

Porém, nem Léo Dias, nem a assessoria da famosa, chegaram a revelar o que realmente aconteceu com Gkay. Então, a dúvida sobre o que aconteceu ainda existe. Mesmo a notícia de que ela estaria no hospital não fez os internautas pararem com os ataques. Muitos começaram a desenterrar coisas problemáticas ditas no passado pela influenciadora.

Álvaro dá apoio para Gkay

Um dos grandes amigos de Gkay, o influenciador digital Álvaro deixou um recado nas redes sociais para apoiar a amiga neste momento complexo. Em um post no Instagram, ele relembrou uma foto antiga dos dois juntos em um camarim e falou que está ao lado dela neste momento. "Sei que o mundo está contra você…. mas tô do seu lado. Pra te dar apoio e puxão de orelha quando preciso. E você sabe disso. Aí agora é eu e tu contra o mundo. Depois a gente vê no que dá. Te amo. De sempre para sempre", disse ele.