Equipe de Dado Dolabella se pronuncia após declaração de Viviane Sarahyba

Equipe de Dado Dolabella emite declaração após pronunciamento dos representantes da ex-mulher dele, Viviane Sarahyba

A equipe jurídica do ator Dado Dolabella deu a sua versão após declaração da equipe de Viviane Sarahyba, que é ex-mulher do artista e mãe de um dos filhos dele. Nos últimos dias, uma situação do passado deles voltou à tona, que é sobre quando ele riscou um carro dela.

Em contato ao colunista Leo Dias, a equipe de Dado afirmou: "No pronunciamento e em entrevista, constata-se que Carlos Eduardo Dolabella foi condenado por dano e injúria (as palavras feias afirmadas pelo ator se referem a injúria). Na declaração houve a afirmativa que “foi mencionado na Queixa a Lei Maria da Penha” pelo contexto da relação familiar, mas a condenação foi por dano e injúria. E como bem esclarecido, já houve o cumprimento da condenação. O fato ocorreu no ano de 2010. No que tange a afirmativa de Carlos Eduardo Dolabella em entrevista que “não há condenação hoje em dia de Maria da Penha em meu nome. Nada”, é mais uma verdade, pois realmente não existe condenação com base na Lei Maria da Penha atualmente em nome do ator. O carro realmente foi um presente à Sra. Viviane dado pelo ator à época do relacionamento, como bem prova a matéria anexa à presente declaração".

Relembre o que a equipe de Viviane Sarahyba afirmou:

O ator Dado Dolabella deu o que falar nos últimos dias ao contar que não teve a citação de nenhuma Lei Maria da Penha, que defende as mulheres, em seu nome. Com isso, o advogado da ex-mulher dele, a publicitária Viviane Sarahyba, falou sobre o processo que ela abriu contra ele no passado.

Viviane e Dado tiveram um filho juntos, mas se separaram há muitos anos. Na época, ela abriu um processo contra ele na justiça por injúria e dano. O advogado dela contou que a Lei Maria da Penha foi citada no processo e relembrou quando ele riscou o carro dela.

"Na verdade, o fato foi grave e consistiu na acusação formal dos crimes de injúria e dano, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, tendo sido mencionada na queixa crime a Lei Maria da Penha por conta do contexto em que foram praticados os referidos crimes", disse o representante de Sarahyba ao colunista Leo Dias, e completou: "Esclareço ainda que Dado Dolabella foi condenado em primeira e segunda instância pelos dois crimes de injúria e dano, pois riscou a porta lateral do carro da minha cliente na época duas palavras ofensivas, danificando a lataria do veículo. O fato causou extremo constrangimento, pois Viviane era obrigada a transitar com o carro para tarefas diárias com as ofensas na lataria, inclusive quando buscava o filho no colégio".