Equipe de Bianca Andrade atualiza fãs sobre resultado da cirurgia

Influenciadora Bianca Andrade passou por procedimento cirúrgico e está de férias do trabalho ;

A equipe da Bianca Andrade, que está de férias após fazer uma cirurgia na amídala, anunciou que o procedimento foi um sucesso e que ela está bem.

No Twitter, a assessoria da influenciadora escreveu: "RECADO DA BOSS! Pessoal, aqui é o time BR e nossa Boss pediu para passar um recado para vocês: ela já operou e deu TUDO CERTO! Tá se recuperando super bem, apesar da dor, ela disse que até que tá gostando dos sorvetes e sopinhas. A gente sabe como essa bichinha é forte, né?".

"Fiquem despreocupados que logo logo ela volta NOVINHA para vocês! Deixe a sua mensagem de carinho aqui!", pediu a equipe.

Ao anunciar o recesso, ela já havia explicado do que se tratava a cirurgia. "Pela primeira vez na vida, depois de 12 anos, trabalhando nessa internet irei tirar um mês de férias. O motivo principal é a minha cirurgia de retirada de amídala. Sonho com essa cirurgia que para quem não sabe eu tenho amidalite por repetição, que ataca minha nefrite (inflamação no rim) e me causa uma série de problemas de saúde. Inclusive me deixou internada recentemente", contou.

"Mas essa pausa será importantíssima e para que eu não trabalhe realmente, pra que eu realmente descanse, eu tomei uma decisão. Eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Sim, gente, um mês offline", anunciou.

Veja: